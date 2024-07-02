كوريا الديمقراطية تجري اختباراً ناجحاً لإطلاق صاروخ بالستي تكتيكي جديد

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن هذا النوع من الصواريخ قادر على حمل رأس حربي كبير جداً وزنه 4.5 أطنان، وقد أجريت تجربة الإطلاق بصاروخ يحمل رأساً يحاكي رأساً حربياً ثقيلاً، وذلك بهدف التحقق من استقرار عملية الطيران ودقة الإصابة عند المدى الذي يبلغ 500 كيلومتر والحد الأدنى لمدى 90 كيلومتراً.



وأضافت الوكالة: إن اختبار نظام الأسلحة من هذا النوع الجديد يعد جزءاً من الأنشطة الاعتيادية لإدارة الصواريخ في البلاد ومعاهد علوم الدفاع التابعة لها.



وكانت كوريا الديمقراطية أعلنت في حزيران الماضي أنها اختبرت بنجاح الانفصال والتحكم بتوجيه رؤوس حربية متنقلة فردية، وهو أمر له أهمية كبيرة في تحقيق هدف التطوير السريع لتقنيات الصواريخ.