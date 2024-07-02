الخارجية الإيرانية تستضيف غداً الأربعاء مؤتمراً بشأن مكافحة الإرهاب

وفي هذا الاجتماع الذي سيبدأ صباح الأربعاء بحضور ممثلين عن ALCO والأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الأفريقي وخبراء من بعض الدول الأعضاء في ALCO، سيتم توضيح آراء ووجهات النظر القانونية الدولية للدول الأعضاء في منظمة ALCO، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما يتعلق بمنع ومكافحة الإرهاب، في أربع حلقات بعنوان "منع ومكافحة الإرهاب من النظرية إلى العمل"، "دور المنظمات الدولية والإقليمية في منع ومكافحة الإرهاب"، "مسؤولية الحكومات والأفراد فيما يتعلق بالإرهاب" و"التعاون الإقليمي في منع ومكافحة الإرهاب" وسيتم مناقشة الجوانب المختلفة لمسألة مكافحة ومنع الإرهاب من منظور الدول الآسيوية والأفريقية.