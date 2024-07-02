"الأونروا": الاحتلال يُجبر 250 ألف شخص على النزوح من خان يونس

وأكّدت أنّه بعد أسابيع فقط، من إجبار الناس على العودة إلى خان يونس المدمرة، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة، أمس الاثنين.

وأضافت أنّ الناس كانوا مُجبرين على البقاء في مبانٍ متضررة، مدمرة، وغير آمنة بعد هجوم الاحتلال على رفح.

وكان مصدر في غزة، قد أفاد بانتشار آلاف النازحين في شوارع خان يونس، بعد تهجيرهم مجدداً من قِبل قوات الاحتلال، مشيراً إلى أنّ أوضاعهم مأساوية جداً، حيث نام معظمهم، وجُلّهم من الأطفال، في العراء.

ويأتي ذلك في وقتٍ يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ269، والذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء 37.900 فلسطيني، وإصابة 87.060 فلسطينياً، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.