الجزائر: اعتقال 5 إرهابيين ينشطون في منطقة الساحل الأفريقي

وأشارت الوزارة في بيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، ألقت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي الجزائري القبض على 5 إرهابيين".

وأضاف البيان أن الاعتقال جاء "في عمليتين منفصلتين خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 حزيران/يونيو الماضي، في القطاع العملياتي برج باجي مختار والقطاع العسكري تمنراست، بالناحية العسكرية السادسة أقصى جنوب الجزائر".

وأضاف أن "العملية الأولى على مستوى القطاع العسكري تمنراست تمكّنت من توقيف 4 إرهابيين، موضحاً أنّ الإرهابيين ينتمون إلى الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل الأفريقي.

وتابعت الوزارة أنه تم ضبط أسلحة وذخيرة لدى الموقوفين بينها أسلحة رشاشة ومسدسات، بالإضافة إلى كميات من الطلقات ومخازن الأسلحة.

كذلك، نفذت القوات المسلحة الجزائرية عملية ثانية في القطاع العملياتي برج باجي مختار، ما أدى إلى اعتقال إرهابي خامس.

وختم بيان الدفاع الجزائرية بالتأكيد بأنه "تأتي هذه العمليات لتؤكد، مرة أخرى، على فعالية المقاربة التي ينتهجها الجيش الوطني الشعبي، وعلى الجهود المبذولة من طرف قواتنا المسلحة في الميدان قصد تطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن".