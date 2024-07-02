الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 تموز 2024 ساعة 16:48

عملية بطولية للمقاومة الفلسطينية في "هار براخا"

عملية بطولية للمقاومة الفلسطينية في "هار براخا"
وأقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بإصابة مستوطن برصاصة في صدره، موضحاً أنّ إطلاق النار عليه تم من مسافة بعيدة. وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الرصاص أُطلق من قناص.
 
وعقب إطلاق النار، دخلت القوات الإسرائيلية إلى مدينة نابلس، لتُقابَل بالمقاومة من قِبل الشبان الذين أطلقوا النيران عليها، بحسب ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية.
 
بدورها، باركت لجان المقاومة في فلسطين عملية إطلاق النار البطولية في "هار براخا"، مؤكدةً أنّها تأتي امتداداً للفعل الثوري المتصاعد في الضفة الغربية، ورداً على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنّها في قطاع غزة.
 
كما شدّدت على أنّ هذه العملية تؤكد الفشل الاستخباري والأمني المتراكم لدى الاحتلال، والانهيار العملياتي لـ"جيشه" في مواجهة مقاومي الشعب الفلسطيني وشبابه الثائر.
 
ودعت أيضاً أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948 إلى تصعيد المقاومة، وتنفيذ العمليات الموجعة والنوعية ضدّ الاحتلال، وضرب جنوده ومستوطنيه في كل مكان من الأراضي الفلسطينية، انتصاراً للدماء في قطاع غزة.
 
في غضون ذلك، خاض المقاومون اشتباكاتٍ ضاريةً ضدّ قوات الاحتلال في محيط حي الضاحية في مدينة نابلس.
 
وأعلنت كتيبة نابلس في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تصدي مجاهديها لقوات الاحتلال، واستهدافها تلك الموجودة على جبل الضاحية ومنطقة الضاحية، بصليات كثيفة من الرصاص.
 
كتائب شهداء الأقصى أكدت أيضاً أنّها تصدت لاقتحام قوات الاحتلال منطقة الضاحية.
 
كذلك، خاض مقاتلو كتيبة نابلس في قوات العاصفة، الجناح العسكري لحركة فتح الانتفاضة، اشتباكاتٍ ضاريةً، بالأسلحة المتنوعة، مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في المنطقة نفسها.
 
وكانت الضفة الغربية شهدت منذ الصباح اشتباكات بين المقاومين والقوات الإسرائيلية، وتحديداً في نابلس وبيت أمر وسلواد.
 
واقتحمت قوات الاحتلال شارع القدس في شرقي نابلس، حيث تصدى المقاومون لها. وأسفرت الاشتباكات عن إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الحي في قدمه، بحسب ما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني.
 
كذلك، تصدّى الشبان للاحتلال في بلدة بيت أمر، شمالي الخليل، جنوبي الضفة الغربية، بعدما اقتحمتها قوة من "الجيش" الإسرائيلي.
 
وفي بلدة سلواد أيضاً، شمالي رام الله، تصدى المقاومون لقوات الاحتلال المقتحمة.
 
من جهتها، أكدت كتائب شهداء الأقصى - نابلس خوضها فجر الثلاثاء اشتباكاتٍ ضاريةً مع قوات القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم بلاطة، متصديةً لها بالأسلحة الرشاشة والعبوات.
 
وأمام مواصلة المقاومة في الضفة الغربية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقتحم المدن والبلدات بصورة متكررة، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود قلق كبير لدى "الجيش" الإسرائيلي من تهديد العبوات الناسفة القاتلة في الضفة الغربية.
 
وحذّر الإعلام الإسرائيلي من أنّ الاحتلال يواجه في الضفة عبوات تذكّر بالأسلوب الذي اتبّعه حزب الله في ثمانينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال جنوبي لبنان.
 
وشدّد أيضاً على وجود تحوّل في الضفة الغربية إلى ما يشبه غزة ولبنان، في إشارة إلى تطوّر مسار العمليات العسكرية في الضفة، والأسلحة والقدرات التي يمتلكها المقاومون فيها.
رقم : 1145282
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما الذي تبحث عنه روسيا في السودان ؟
ما الذي تبحث عنه روسيا في السودان ؟
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
2 تموز 2024
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
2 تموز 2024
وفاة 25 حاجاً إيرانياً في مكة ومنى والمدينة
وفاة 25 حاجاً إيرانياً في مكة ومنى والمدينة
2 تموز 2024
الاحتلال يواصل اعتقالاته في بيت لحم وسلواد وجنين ونابلس
الاحتلال يواصل اعتقالاته في بيت لحم وسلواد وجنين ونابلس
2 تموز 2024
حرب السودان تعود إلى تدمير الجسور الاستراتيجية في العاصمة
حرب السودان تعود إلى تدمير الجسور الاستراتيجية في العاصمة
2 تموز 2024
بعد 270 يوم من الإخفاق.. نتانياهو يدعي "التقدم نحو نهاية القضاء على حماس"
بعد 270 يوم من الإخفاق.. نتانياهو يدعي "التقدم نحو نهاية القضاء على حماس"
2 تموز 2024
الرئيس الصيني يغادر في زيارة دولة إلى كازاخستان وطاجيكستان
الرئيس الصيني يغادر في زيارة دولة إلى كازاخستان وطاجيكستان
2 تموز 2024
في اليوم 270 للعدوان.. شهداء وإصابات بقصف القطاع واستهداف نازحين في خان يونس
في اليوم 270 للعدوان.. شهداء وإصابات بقصف القطاع واستهداف نازحين في خان يونس
2 تموز 2024
وسائل إعلام عبرية: ترسانة حزب الله تحمل مفاجأة رهيبة
وسائل إعلام عبرية: ترسانة حزب الله تحمل مفاجأة رهيبة
1 تموز 2024
اليوم 269 على العدوان.. مجازر تتواصل والمقاومة تظهر استعدادها للرد
اليوم 269 على العدوان.. مجازر تتواصل والمقاومة تظهر استعدادها للرد
1 تموز 2024
المستشفيات ومحطات الأوكسجين في غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة
المستشفيات ومحطات الأوكسجين في غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة
1 تموز 2024
كتائب شهداء الأقصى: مقاومونا يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الإحتلال في مخيم نور شمس
كتائب شهداء الأقصى: مقاومونا يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الإحتلال في مخيم نور شمس
1 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟