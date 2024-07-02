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الثلاثاء 2 تموز 2024 ساعة 17:34
إليكم ما جرى خلال إجراء الإمتحانات الرسميّة في مصر
فأشارت مصادرإلى أنّ إحدى اللجان شهدت حالة ولادة لطالبة، بينما توفي أحد المراقبين في لجنة أخرى.
رقم :
1145286
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