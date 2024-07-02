صندوق النقد الدولي يقر تمويلاً قيمته 360 مليون دولار لحكومة غانا

وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان أن غانا بهذا التمويل حصلت على نحو 1.6 مليار دولار من إجمالي مبلغ 3 مليارات دولار بقيمة التسهيلات الائتمانية التي تصرف تباعاً وفق معطيات التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الطرفين.

واعتبر البيان أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في غانا يحقق أهدافه، ففي أعقاب الضغوط الاقتصادية والمالية الحادة في عام 2022، وفر البرنامج المدعوم من الصندوق نافذة موثوقة للحكومة لتعديل سياسات الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، مع إرساء الأسس لنمو أكثر شمولاً.

وأكد أن جهود البرنامج تؤتي ثمارها، حيث أثبت النمو أنه أكثر مرونة مما كان متوقعًا في البداية، وانخفض التضخم بوتيرة أسرع، وتحسن الموقف المالي والخارجي للبلاد.