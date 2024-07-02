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الثلاثاء 2 تموز 2024 ساعة 17:55

الأمم المتحدة: الميليشيات تعرقل وصول المساعدات في السودان

الأمم المتحدة: الميليشيات تعرقل وصول المساعدات في السودان
وكشف التقرير عن إجراءات تفرضها حركة "تحرير السودان - محمد نور" في المناطق التي تسيطر عليها تشمل التسجيلات الإلزامية، وتصاريح السفر، والرسوم المفروضة من جانب الطرفين.
 
وأوضح التقرير أن "هذه الإجراءات تتسبب بتأخير العمليات الإنسانية المخططة وتعطيلها"، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
 
وسلط التقرير الضوء على المتطلبات البيروقراطية الإضافية، التي تفرضها الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية (SARHO) التابعة لقوات "الدعم السريع"، ولاسيما في دارفور، الأمر الذي يزيد في تعقيد الوضع في منطقة تعاني أصلاً أزمة إنسانية حادة.
 
وتأسست الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، في شهر آب/أغسطس من عام 2023، بهدف تنظيم العمل الإنساني في مناطق سيطرة "تحرير السودان - محمد نور" و"الدعم السريع".
 
وحذّر مكتب "أوتشا" من أن "هذه العراقيل قد تشجع جماعات مسلحة أخرى على فرض قيود مماثلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في جميع أنحاء السودان".
 
ودعا التقرير إلى "حوار عاجل بين وكالات الإغاثة والسلطات المعنية لمعالجة هذه القضايا"، مؤكداً أهمية "التمسك بالمبادئ الإنسانية وضمان إيصال المساعدات على أساس الحاجة فقط، من دون أي تدخل سياسي أو تدخل عسكري".
رقم : 1145290
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