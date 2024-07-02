مسؤول: إيران ستصبح ممرا للتبادل الزراعي بين دول 'بريكس'

وبصفته رئيس الوفد الإيراني إلى الاجتماع الرابع عشر لوزراء الزراعة بدول البريكس في موسكو أضاف "مهاجر": الأمن الغذائي وتنمية التجارة المستدامة وإنتاج المنتجات الغذائية والزراعية، كان محور هذا الاجتماع.

ولفت هذا المسؤول إلى أن: إيران تقع في منطقة يمكنها بسهولة تصدير العديد من منتجات دول البريكس عبر ممري الشمال-جنوب والشرق-غرب، مضافا للسكك الحديدية والجو والبر.

وأکد أنه من خلال تعزيز الممرات، يمكن لإيران استخدام هذه القدرة الكبيرة في التبادلات بين الدول الأعضاء في مجموعة البريكس.

وتابع مهاجر: إن نحو 40% من تجارة الحبوب في العالم، تتم بواسطة الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، والتي يمكنها بسهولة تصدير هذه المنتجات إلى العالم عبر الموانئ الجنوبية لإيران.