قبرص لن تسمح باستخدام أراضيها لأعمال حربية ضد لبنان

وأكدت السفيرة القبرصية، خلال لقائها اليوم في مجلس النواب اللبناني مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة، "موقف بلادها الرسمي لناحية عدم السماح باستخدام الأراضي القبرصية كمنطلق لأعمال حربية ضد لبنان".

وجرى البحث خلال اللقاء "في الوضع الأمني جنوبا وحجم الأضرار نتيجة استمرار العدوان مجددا، وتمسك لبنان بتطبيق القرار الدولي 1701 ".

وتطرق البحث إلى ملف النزوح الذي ينعكس بشكل كبير على لبنان وقبرص، وأبدت السفيرة تفهمها الكامل للموقف اللبناني الساعي الى إيجاد حل مستدام لهذا الملف.

ونوه النائب علامة وسفيرة قبرص بـ "العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والحرص على تحصين هذه العلاقة".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان الكيان الصهيوني المغتصب الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.

ويهدد كيان الإحتلال بشن حرب واسعة على لبنان.