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الثلاثاء 2 تموز 2024 ساعة 20:31

الديمقراطيون يستعدون لمعركة 'نهاية العالم' والسبب 'بايدن'

الديمقراطيون يستعدون لمعركة
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة من داخل الحزب أن " أحد الرعاة الرئيسيين للحزب قال إن أداء بايدن خلال مناظرته الأخيرة أمام ترامب بمثابة "نهاية العام" ووفقا لتعبيره "هاراغيدون".
 
وقال راع رئيسي للصحيفة إنه أجرى يوم الجمعة استطلاعا داخليا بين مؤيدي الحزب حيث أعرب 74% من المشاركين فيه عن راي مفاده بأن الديمقراطيين "بحاجة إلى خطة ب أو خطة بديلة" تتضمن ترشيح مرشحين جدد لمنصب الرئيس ونائب الرئيس، فيما أعرب 15% فقط عن مواصلتهم دعم بايدن.
 
ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل الحزب الديمقراطي لم تكشف هويته قوله "إذا لم يغير بايدن حملته ويظهر أنه زعيم، فستكون هناك أوقات صعبة للغاية فيما يتعلق بقضية المال، يحتاج الناس إلى رؤية التغيير".
 
هذا وجرت الخميس الماضي أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تمت للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة. وقامت كافة شركات التلفزيون الأمريكية الكبرى ببث هذا الحدث.
 
وأبدى المتنافسان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي آراءهما خلال المناظرة التي وصفت بالتاريخية، في مجمل القضايا المحلية في الداخل الأمريكي وأبرز الملفات العالمية أبرزها الحرب في غزة وأوكرانيا والصين.
 
وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن بايدن لم يظهر أداء جيدا في المناظرة الأولى مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي جرت في ليلة 28 يونيو في أتلانتا.
 
,كان الرئيس الأمريكي الحالي يتلعثم ويأخذ فترات توقف، ولم يكن دائما يعبر عن أفكاره بوضوح. وبعد الفعالية، التقطت عدسات الكاميرات لحظة تساعد فيها زوجة بايدن، جيل، في نزوله عن الدرج.
رقم : 1145316
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