الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 3 تموز 2024 ساعة 08:51

الشيخ قاسم: هذا هو الطريق الوحيد لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية

الشيخ قاسم: هذا هو الطريق الوحيد لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية
وأشار الشيخ قاسم في حديث لـ "أسوشيتد برس"، إلى أنَّ مشاركة حزب الله في إسناد غزة كان بمثابة جبهة دعم للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة، وإذا توقفت الحرب فإن هذا الدعم العسكري لن يكون موجودًا.

وتابع: "إذا قلصت "إسرائيل" من عملياتها العسكرية من دون اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة، فإن الآثار المترتبة على الصراع الحدودي بين لبنان "إسرائيل" ستكون أقل وضوحًا".

وقال الشيخ قاسم: "إذا كان ما يحدث في غزة مزيجا بين وقف إطلاق النار وعدم وقف إطلاق النار، والحرب وعدم الحرب، فلا يمكننا الإجابة كيف سيكون رد فعلنا الآن، لأننا لا نعرف شكله ونتائجه وآثاره".

وحذّر من أنه "حتى لو كانت "إسرائيل" تنوي شن عملية محدودة في لبنان لا ترقى إلى حرب شاملة، فلا يجب أن تتوقع أن يبقى القتال محدودًا".

وختم الشيخ قاسم: "يمكن لـ"إسرائيل" أن تقرر ما تريد: حربا محدودة، حربا شاملة، حربا جزئية، لكن عليها أن تتوقع أنَّ ردَّنا ومقاومتنا لن تكون ضمن سقف وقواعد اشتباك تحددها "إسرائيل".
رقم : 1145410
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية
الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية
مريم حسنين.. استقالة أول مسلمة وأصغر موظفة من الحكومة الأمريكية
مريم حسنين.. استقالة أول مسلمة وأصغر موظفة من الحكومة الأمريكية
3 تموز 2024
اليوم 271 على العدوان..شهداء بالضفة ونازحون يفترشون الطرق بخانيونس
اليوم 271 على العدوان..شهداء بالضفة ونازحون يفترشون الطرق بخانيونس
3 تموز 2024
الأمم المتحدة: السودان يواجه أسوأ انعدام أمن غذائي منذ 20 عاما
الأمم المتحدة: السودان يواجه أسوأ انعدام أمن غذائي منذ 20 عاما
3 تموز 2024
الاحتلال يغتال 4 مقاومين في مخيم نور شمس.. وفصائل المقاومة: ردنا سيكون مزلزلاً
الاحتلال يغتال 4 مقاومين في مخيم نور شمس.. وفصائل المقاومة: ردنا سيكون مزلزلاً
3 تموز 2024
ما الذي تبحث عنه روسيا في السودان ؟
ما الذي تبحث عنه روسيا في السودان ؟
2 تموز 2024
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
2 تموز 2024
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
2 تموز 2024
وفاة 25 حاجاً إيرانياً في مكة ومنى والمدينة
وفاة 25 حاجاً إيرانياً في مكة ومنى والمدينة
2 تموز 2024
الاحتلال يواصل اعتقالاته في بيت لحم وسلواد وجنين ونابلس
الاحتلال يواصل اعتقالاته في بيت لحم وسلواد وجنين ونابلس
2 تموز 2024
حرب السودان تعود إلى تدمير الجسور الاستراتيجية في العاصمة
حرب السودان تعود إلى تدمير الجسور الاستراتيجية في العاصمة
2 تموز 2024
بعد 270 يوم من الإخفاق.. نتانياهو يدعي "التقدم نحو نهاية القضاء على حماس"
بعد 270 يوم من الإخفاق.. نتانياهو يدعي "التقدم نحو نهاية القضاء على حماس"
2 تموز 2024
الرئيس الصيني يغادر في زيارة دولة إلى كازاخستان وطاجيكستان
الرئيس الصيني يغادر في زيارة دولة إلى كازاخستان وطاجيكستان
2 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟