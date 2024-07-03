زعيم كوريا الشمالية زار مصانع للذخيرة والآلات: لتحديث الإنتاج بجميع الوحدات بالمجال الاقتصادي

وأشارت إلى أنّ الزّعيم الكوري الشّمالي أكّد ضرورة قيام مسؤولي الحزب "بالدّراسة الشّاملة والتّسليح، من أجل تنظيم وتوجيه تحديث خطوط الإنتاج بشكل صحيح في جميع الوحدات في المجال الاقتصادي".



وفي وقت لاحق، زار كيم أيضًا مصانع الآلات والأجهزة الطبيّة الكبرى.



وكان الزّعيم الكوري قد زار منشآت صناعة الدّفاع الرئيسيّة مرّات عدّة في أيّار الماضي.



وخلال الاجتماع العام للجنة المركزيّة الثّامنة للحزب، منذ أيّام، أعرب كيم عن رضاه عن الأداء الاقتصادي في النّصف الأول من العام، مبيّنًا أنّ الوضع الاقتصادي في البلاد يشهد تحسّنًا ملحوظًا.