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الأربعاء 3 تموز 2024 ساعة 09:33

حماس: من يقرر مستقبل غزة بعد الحرب الشعب الفلسطيني وليس تل أبيب وواشنطن

حماس: من يقرر مستقبل غزة بعد الحرب الشعب الفلسطيني وليس تل أبيب وواشنطن
قال الناطق باسم حركة حماس "جهاد طه" على الإدارة الأمريكية الضغط على حكومة نتنياهو لقبول مقترح وقف إطلاق النار، مضيفا أنهم سيلاحقون الاحتلال وقادته على جرائمهم وحرب الإبادة التي ارتكبوها في غزة.

وأضاف في تصريحات صحفية، مساء أمس الثلاثاء، أن من يقرر مستقبل غزة بعد الحرب هو الشعب الفلسطيني وليس تل أبيب وواشنطن.

وأشار إلى أن جهود الوسطاء مستمرة من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى.

وأكد أن الكرة باتت في ملعب الاحتلال وعليه أن يلتزم بالقرارات الدولية ووقف عدوانه.
ولفت إلى أنه على الإدارة الأميركية الضغط على حكومة نتنياهو لقبول مقترح وقف إطلاق النار.

وكانت الخارجية الأميركية قد أصدرت اليوم بيانا قالت فيه إنها لا تريد بقاء حكم حماس في قطاع غزة بعد الحرب.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد 37 ألفا و925 شهيدا، وإصابة 87 ألفا و141 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
رقم : 1145421
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