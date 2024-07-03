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الأربعاء 3 تموز 2024 ساعة 11:03

إيران تفرض عقوبات على اشخاص أمریکیین بسبب انتهاكهم حقوق الإنسان

إيران تفرض عقوبات على اشخاص أمریکیین بسبب انتهاكهم حقوق الإنسان
وأصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإیرانیة بيانا بشأن فرض عقوبات على بعض الأفراد الأمريكيين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال قمع الاحتجاجات الطلابية المؤیدة لفلسطین.

وأعلنت وزارة الخارجية الايرانية أنه تماشياً مع تطبيق قانون "مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الخطيرة والمغامرة والإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة" وخاصة استناداً إلى المادة 5 من القانون المذكور، تقوم بفرض عقوبات على الأشخاص الأمريكيين المذكورين أدناه لانتهاكهم حقوق الإنسان من خلال قمع الاحتجاجات السلمية للطلاب وأساتذة الجامعات في الولايات المتحدة، الذين تظاهروا دعماً للشعب الفلسطيني المظلوم ضد جرائم الکیان الصهيوني في غزة.
وفيما يلي الشخصيات التي فرضت ايران عقوبات عليها:

1-ويليام (بيلي) هيتشنز، رئیس إدارة الأمن العام بجورجيا

2. إيدي جرير، قائد العمليات الميدانية في ولاية جورجيا

3. ليندا جيه ستامب كورنيك، رئيسة شرطة جامعة فلوريدا

4. باميلا سميث، رئيسة شرطة واشنطن دي سي

5. جيفري كارول، المساعد التنفيذي لرئيس شرطة واشنطن دي سي

6. كارل جاكوبسن، رئيس شرطة نيو هیفن

7. شين ستريبي، مساعد رئيس الشرطة، جامعة تكساس

8. مايكل كوكس, قائد شرطة بوسطن

9. سكوت دانينغ، رئيس قسم الشرطة المركزية بجامعة إنديانا

10. مايكل طومسون رئيس شرطة جامعة أريزونا

11. جون بروكي، رئيس شرطة جامعة كاليفورنيا لونغ بيتش

وتابع البيان: ستتخذ كافة مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بناء على موافقات الجهات المعنية،ووفقا للمواد 6 و 7 و 8 من القسم السادس من القانون المذكور، الإجراءات اللازمة، والتي تشمل حظر إصدار التأشيرات ومنع الدخول إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي.
 
رقم : 1145448
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