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الأربعاء 3 تموز 2024 ساعة 11:14
قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً وتهدم منزلين بالضفة الغربية
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في رام الله والخليل وبلدتي حزما في القدس وعجة في جنين، واعتقلت 11 فلسطينياً.
وداهمت قوات الاحتلال بعدد من الجرافات المنطقة الشمالية الغربية من بلدة يتما جنوب نابلس، وهدمت منزلين.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1145451
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