زاخاروفا: نظام كييف مجرد أداة في يد الغرب

ونقل موقع RT عن زاخاروفا قولها في تصريحات: إن “الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يمتلك أي إرادة بعد أن منعه الغربيون من إجراء أي مفاوضات حول السلام”، مشيرة إلى أن “تصريحات المسؤولين الأوكرانيين حول السلام ليست إلا غطاء لتنفيذ أهداف حددها لهم الغرب والولايات المتحدة لإلحاق ما يسمونه بـ الهزيمة الإستراتيجية بروسيا”.



ولفتت زاخاروفا إلى أنه “لا يمكن توقع أي شيء ممن اختارتهم الولايات المتحدة أداة لها، ولا يمكن لأداة أن تحدد ماذا يجب أن تفعل وكيف ينبغي أن تكون”.



وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان اقترح خلال اجتماع مع زيلينسكي في كييف أمس وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار بأوكرانيا وبدء التحضير لمفاوضات سلام مع روسيا، وهو الأمر الذي لم يعلق عليه زيلينسكي لكن نائب رئيس مكتبه إيغور جوفكفا، قال لاحقاً: إن “مثل هذه المبادرات لا يمكن النظر فيها بمعزل عن الجوانب الأخرى للتسوية”.