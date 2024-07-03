شي يشيد بتفرد الشراكة الصينية الكازاخستانية

وفي بيان مكتوب لدى وصوله إلى أستانا في زيارة دولة إلى كازاخستان، حيث سيحضر أيضا الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون، أعرب الرئيس الصيني عن سعادته بزيارة دولة كازاخستان الجميلة تلبية لدعوة من الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، وبحضور قمة منظمة شانغهاي للتعاون، لافتاً أنه يتقدم نيابةً عن حكومة الصين وشعبها بخالص التحيات وأطيب التمنيات إلى توكاييف وشعب كازاخستان الصديق، مشيراً إلى أن بين الصين وكازاخستان صداقة تقليدية عريقة.



ولفت شي إلى أن طريق الحرير القديم ربط البلدين على نحو وثيق منذ أكثر من ألفي عام، وهو ما شكل بداية تاريخ من التبادلات الودية، موضحاً أنه على مدار الـ32 عاما الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكازاخستان، صمدت العلاقة بين البلدين أمام اختبار الزمن وتقلبات المشهد الدولي لتتطور إلى شراكة استراتيجية شاملة دائمة فريدة من نوعها.



وأكد الصداقة الدائمة بين البلدين أصبحت أقوى بمرور الوقت، وضربت مثالا للتضامن والمنفعة المتبادلة والنجاح المتبادل بين الدول المتجاورة، مشيراً إلى أنه قبل 11 عاما، طرح لأول مرة مبادرة البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير في كازاخستان، مضيفا أن التعاون بين الصين وكازاخستان في إطار الحزام والطريق حقق اليوم نتائج مثمرة.