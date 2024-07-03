مالي: مقتل نحو 40 شخصاً بهجوم على قرية وسط البلاد

ووفق الوكالة، استهدف الهجوم، الذي وقع يوم الاثنين، قرية دجيجويبومبو في منطقة موبتي، وهي واحدة من عدة مناطق في شمال ووسط مالي، حيث تنشط المجموعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" منذ أكثر من عقد من الزمن.

وقال رئيس بلدية بانكاس، مولاي جويندو، إن الهجوم الأخير "كان خطراً للغاية، حيث حاصر مسلحون القرية وأطلقوا النار على الناس". لكنه لم يتمكن من تحديد عدد القتلى، لكن مسؤولين محليين اثنين، قالا إن الهجوم أسفر عن" نحو 40 قتيلاً".

ووصف أحد المسؤولين ما جرى بأنها "كانت مذبحة، لقد حاصروا القرية حيث كان يقام حفل زفاف. كان هناك ذعر، وتمكن بعض الناس من الفرار، لكن كثيرين قتلوا، معظمهم من الرجال".

ولم يتم تحديد هوية المهاجمين، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.