القضاء على أكثر من 70 مسلحاً من الجماعات المتطرفة قرب بحيرة تشاد

ووفق وكالة "تاس" الروسية، أكد عبد الله أن "قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات، أعلنت عن الإنجازات الهامة التي حققتها عملية بحيرة سانيتي 2، في مكافحة الإرهاب داخل حوض بحيرة تشاد".

وأضاف أنه "بالإضافة إلى 70 مسلحاً، تم تدمير 5 معسكرات إرهابية و8 مركبات"، مشيراً إلى أن "العملية ركزت على الجزر الصغيرة عبر الأراضي الكاميرونية والنيجيرية في بحيرة تشاد، حيث توجد معسكرات إرهابية".

ولفت إلى أن "قوة التدخل السريع التشادية التي تم تشكيلها مؤخراً، شاركت بشكل نشط في القتال البري" وفق تعبيره.

وتعتبر بحيرة تشاد أحد المواقع الأساسية التي تعتمدها المجموعات المسلحة في جنوب الصحراء الكبرى، حيث توجد معسكرات تابعة لتنظيم "بوكو حرام" وتنظيم "داعش-ولاية غرب أفريقيا".

وتضم قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات، التي أنشئت في عام 1994 وتتخذ من نجامينا عاصمة تشاد مقراً لها، وحدات من نيجيريا والكاميرون وبنين والنيجر.