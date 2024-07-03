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الأربعاء 3 تموز 2024 ساعة 15:45
العجز التجاري لتركيا يرتفع إلى 6.43 مليار دولار
وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية، فقد بلغ العجز التجاري 6.43 مليار دولار وسط تراجع كل من الصادرات والواردات.
رقم :
1145489
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