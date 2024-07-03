الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 3 تموز 2024 ساعة 16:30

انطلاق أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة ايران

انطلاق أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة ايران
وتستضيف كازاخستان اليوم وغدا أعمال الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء دول "منظمة شنغهاي للتعاون"، وتعقد أعمال القمة بمشاركة دول عديدة من بينها ايران وروسيا والصين والهند وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة.
 
واعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي اليوم الاربعاء ان قمة شنغهاي للتعاون، سيعقد في كازاخستان وسيشارك فيها القائم بأعمال الرئيس الايراني، محمد مخبر من أجل الاستفادة القصوى من عضوية إيران في هذه المنظمة.
 
وذكر تلفزيون "بريكس" أن القمة بدأت أعمالها بانضمام بيلاروسيا رسميا إلى المنظمة ومنحها صفة عضو كامل العضوية، مضيفا أن رؤساء الدول يعتزمون النظر في عدد كبير من القضايا التي من شأنها تعزيز التعاون داخل المنظمة وتسهم في حل المشكلات الدولية والإقليمية الملحة.
 
وأكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أن بلاده تسعى إلى تطوير التعاون الثنائي مع دول منظمة "بريكس" ومستعدة للإسهام في تنمية قدرات المنظمة كعضو فاعل فيها.
 
ومن جانبه، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ -خلال مؤتمر صحفي مع توكاييف- عن دعم بلاده لانضمام كازاخستان إلى مجموعة "بريكس"، داعيا إياها إلى لعب دور "القوة الوسطى" على الساحة الدولية وتقديم مساهمتها في الحوكمة العالمية.
 
وأشار تلفزيون "بريكس" إلى أنه من المتوقع أن تحقق القمة مزيدا من الإجماع حول مواءمة مبادرة "الحزام والطريق" مع استراتيجيات التنمية الوطنية، وإطلاق المزيد من المشاريع التعاونية، وتعزيز دور "منظمة شنغهاي للتعاون" في الاقتصاد العالمي.
 
ومن المقرر أن تتبنى القمة مبادرة "الوحدة العالمية من أجل السلام العادل والوئام"، وأن توافق على استراتيجية المنظمة للتنمية حتى عام 2035.
رقم : 1145498
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العجز الأمريكي عن صد هجمات “أنصار الله” ضد السفن الإسرائيلية
العجز الأمريكي عن صد هجمات “أنصار الله” ضد السفن الإسرائيلية
الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية
الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية
3 تموز 2024
مريم حسنين.. استقالة أول مسلمة وأصغر موظفة من الحكومة الأمريكية
مريم حسنين.. استقالة أول مسلمة وأصغر موظفة من الحكومة الأمريكية
3 تموز 2024
اليوم 271 على العدوان..شهداء بالضفة ونازحون يفترشون الطرق بخانيونس
اليوم 271 على العدوان..شهداء بالضفة ونازحون يفترشون الطرق بخانيونس
3 تموز 2024
الأمم المتحدة: السودان يواجه أسوأ انعدام أمن غذائي منذ 20 عاما
الأمم المتحدة: السودان يواجه أسوأ انعدام أمن غذائي منذ 20 عاما
3 تموز 2024
الاحتلال يغتال 4 مقاومين في مخيم نور شمس.. وفصائل المقاومة: ردنا سيكون مزلزلاً
الاحتلال يغتال 4 مقاومين في مخيم نور شمس.. وفصائل المقاومة: ردنا سيكون مزلزلاً
3 تموز 2024
ما الذي تبحث عنه روسيا في السودان ؟
ما الذي تبحث عنه روسيا في السودان ؟
2 تموز 2024
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
2 تموز 2024
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
2 تموز 2024
وفاة 25 حاجاً إيرانياً في مكة ومنى والمدينة
وفاة 25 حاجاً إيرانياً في مكة ومنى والمدينة
2 تموز 2024
الاحتلال يواصل اعتقالاته في بيت لحم وسلواد وجنين ونابلس
الاحتلال يواصل اعتقالاته في بيت لحم وسلواد وجنين ونابلس
2 تموز 2024
حرب السودان تعود إلى تدمير الجسور الاستراتيجية في العاصمة
حرب السودان تعود إلى تدمير الجسور الاستراتيجية في العاصمة
2 تموز 2024
بعد 270 يوم من الإخفاق.. نتانياهو يدعي "التقدم نحو نهاية القضاء على حماس"
بعد 270 يوم من الإخفاق.. نتانياهو يدعي "التقدم نحو نهاية القضاء على حماس"
2 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟