الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 3 تموز 2024 ساعة 18:35

حزب الله يقصف قواعد ومستوطنات الاحتلال بصليات صاروخية

حزب الله يقصف قواعد ومستوطنات الاحتلال بصليات صاروخية
وفي إطار الرد ‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفّذه الاحتلال في منطقة الحوش في مدينة صور الجنوبية، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة "نفح" ومقر الدفاع ‏الجوي والصاروخي في ثكنة "كيلع" بمئة صاروخ كاتيوشا.‏
 
كما قصفت المقاومة، في إطار ردّها، مقر قيادة "اللواء 769" في ثكنة "كريات شمونة" بصواريخ ‏فلق. ‏
 
أتى ذلك بعدما زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" من مواليد عام 1965، من بلدة حداثا في جنوبي لبنان، شهيداً على طريق القدس، وذلك بعدما استشهد في إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة كان يستقلّها، قرب المستشفى الإيطالي في مدينة صور الجنوبية. 
 
كما زفّت المقاومة المجاهد محمد غسان خشاب "ذو الفقار"، مواليد عام 1997 من بلدة المنصوري الجنوبية، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
 
صليات صاروخية مكثّفة
وكان مصدر قد أفاد بإطلاق أكثر من 50 صاروخاً من لبنان في اتجاه فلسطين المحتلة، مشيراً إلى صليات صاروخية كثيفة ومتتالية في اتجاه إصبع الجليل والجولان السوري المحتل. 
 
وأكّد  تعرّض قواعد عسكرية إسرائيلية في الجولان لرشقات صاروخية من لبنان، بينها ثكنة "كيلع" وقاعدة "نفح"، لافتاً إلى اندلاع النيران في المناطق المستهدفة. 
 
اندلاع حرائق في الجولان المحتلّ
وفي السياق، صرّح المتحدث باسم الإطفاء الإسرائيلي باندلاع حرائق في الجولان المحتلّ نتيجة إطلاق نار من لبنان، مشيراً إلى أنّ "طواقم الإطفاء تعمل في المكان". 
 
وأضاف أنّ "الطواقم تجهد من أجل كبح النيران التي اندلعت على مسافة واسعة وتنتشر بسبب الرياح". 
 
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات "دفنا" و"هغوشريم" و"دان" و"شئار يشوف" و"شنير"، وأيضاً في مستوطنات "مسكاف عام" و"كريات شمونة" و"كفار غلعاد" في الشمال. 
 
إسناد متواصل لقطاع غزة
وفي سياق دعمها لقطاع غزة ومقاومته، استهدفت المقاومة موقعي ‌‏السماقة والرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً إصابتهما إصابةً مباشرة. 
 
كما استهدفت ‏التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابةً مباشرة، بالإضافة إلى استهدافها تجمّعاً  ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مثلّث الطيحات بالأسلحة الصاروخية، محقّقةً إصابة مباشرة. 
رقم : 1145512
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العجز الأمريكي عن صد هجمات “أنصار الله” ضد السفن الإسرائيلية
العجز الأمريكي عن صد هجمات “أنصار الله” ضد السفن الإسرائيلية
الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية
الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية
3 تموز 2024
مريم حسنين.. استقالة أول مسلمة وأصغر موظفة من الحكومة الأمريكية
مريم حسنين.. استقالة أول مسلمة وأصغر موظفة من الحكومة الأمريكية
3 تموز 2024
اليوم 271 على العدوان..شهداء بالضفة ونازحون يفترشون الطرق بخانيونس
اليوم 271 على العدوان..شهداء بالضفة ونازحون يفترشون الطرق بخانيونس
3 تموز 2024
الأمم المتحدة: السودان يواجه أسوأ انعدام أمن غذائي منذ 20 عاما
الأمم المتحدة: السودان يواجه أسوأ انعدام أمن غذائي منذ 20 عاما
3 تموز 2024
الاحتلال يغتال 4 مقاومين في مخيم نور شمس.. وفصائل المقاومة: ردنا سيكون مزلزلاً
الاحتلال يغتال 4 مقاومين في مخيم نور شمس.. وفصائل المقاومة: ردنا سيكون مزلزلاً
3 تموز 2024
ما الذي تبحث عنه روسيا في السودان ؟
ما الذي تبحث عنه روسيا في السودان ؟
2 تموز 2024
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
2 تموز 2024
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
2 تموز 2024
وفاة 25 حاجاً إيرانياً في مكة ومنى والمدينة
وفاة 25 حاجاً إيرانياً في مكة ومنى والمدينة
2 تموز 2024
الاحتلال يواصل اعتقالاته في بيت لحم وسلواد وجنين ونابلس
الاحتلال يواصل اعتقالاته في بيت لحم وسلواد وجنين ونابلس
2 تموز 2024
حرب السودان تعود إلى تدمير الجسور الاستراتيجية في العاصمة
حرب السودان تعود إلى تدمير الجسور الاستراتيجية في العاصمة
2 تموز 2024
بعد 270 يوم من الإخفاق.. نتانياهو يدعي "التقدم نحو نهاية القضاء على حماس"
بعد 270 يوم من الإخفاق.. نتانياهو يدعي "التقدم نحو نهاية القضاء على حماس"
2 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟