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الخميس 4 تموز 2024 ساعة 06:24

الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية تجري في 21 ولاية أميركية

الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية تجري في 21 ولاية أميركية
وبحسب إعلان مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن، فمن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية لانتخاب الرئيس التاسع للجمهورية الاسلامية الايرانية في 32 دائرة انتخابية في 21 ولاية يوم الجمعة 5 يوليو.

وتجري الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية في ولايات أريزونا، كاليفورنيا، واشنطن، نيويورك، فلوريدا، جورجيا، إلينوي، ماساتشوستس، ميريلاند، ميشيغان، مينيسوتا، كانساس، نبراسكا، نيوجيرسي، نورث كارولينا، أوهايو، أوكلاهوما، أوريغون، تكساس، فيرجينيا وويسكونسن.

وفي ولاية نيويورك، ستكون هناك ثلاث دوائر انتخابية في بوفالو وكوينز ومانهاتن. ومن المقرر أيضًا إنشاء مركزي اقتراع في مدينتي بوفالو وسياتل لتوفير إمكانية التصويت للمواطنين الايرانيين الذين يعيشون في كندا.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الايرانية الرابعة عشرة، يوم الجمعة الماضية، بحضور أربعة مرشحين، ولم يتمكن أي منهم من الفوز بالأغلبية المطلقة من الأصوات. ومن بين المرشحين، حصل مسعود بزشكيان وسعيد جليلي على أكبر عدد من الأصوات ليدخلا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات يوم غد الجمعة في عموم إيران و138 مكتباً تمثيلياً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج.
رقم : 1145581
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