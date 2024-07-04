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الخميس 4 تموز 2024 ساعة 07:19

المقاومون يتصدون لقوات الاحتلال خلال اقتحامات نفذتها في الضفة الغربية

المقاومون يتصدون لقوات الاحتلال خلال اقتحامات نفذتها في الضفة الغربية
وشهدت طولكرم، شمالي غربي الضفة الغربية، تصدياً للقوات الإسرائيلية المقتحِمة، إذ استهدفت كتيبة طولكرم في كتائب القسّام قوةً راجلةً عند دوار ثابت ثابت.

ودفع ذلك أفراد القوة الإسرائيلية إلى الهروب إلى الجيبات العسكرية، ليقوم المقاومون باستهداف الجيبات أيضاً، قبل أن يعودوا إلى قواعدهم بسلام.

في غضون ذلك، أوردت وسائل إعلام فلسطينية أنّ مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع، خلال اقتحامها مدينة طولكرم. كذلك، استهدف مقاومون القوات الإسرائيلية بصليات الرصاص خلال الاقتحام.

وتخلّل اقتحام طولكرم اعتقال الشاب سعيد الغزاوي من عزبة الجراد شرقي طولكرم. كما اعتقلت فلسطينية خلال الاقتحام.

وفي قلقيلية، شمالي غربي الضفة الغربية أيضاً، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، هما حمزة نوفل (بعد اعتقال 3 أشقاء له أمس) وإبراهيم متولي، لتنسحب لاحقاً من المدينة.

واقتحمت القوات الإسرائيلية قلقيلية من الحاجز الجنوبي، وحي زيد الشمالي في المدينة، وبلدة كفر لاقف شرقيها.

أما في نابلس، شمالي الضفة الغربية، فاندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة، حيث اقتحمت الأخيرة حارة القريون.

واقتحمت القوات الإسرائيلية المدرج الروماني في منطقة رأس العين في مدينة نابلس، ومنطقة فطاير من جهة جبل الطور. كما داهمت مسجد الخضرا في حارة الياسمينة خلال الاقتحام.

كما اقتحمت بلدة عقربا جنوبي نابلس، وبلدة سبسطية شماليها. ولاحقاً، انسحبت قوات الاحتلال تدريجياً من المدينة.

وفي وسط الضفة الغربية، وتحديداً في شمالي رام الله، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب أحمد شراكة، خلال اقتحام مخيم الجلزون.

وانسحبت عمليات الاقتحام الإسرائيلية على الخليل، جنوبي الضفة الغربي، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف ومنطقة الظهر في بلدة بيت أمر، شمالي المدينة.

كما اقتحمت بلدة إذنا، غربي الخليل، ومدينة دورا جنوبيها. وفي غضون ذلك، هاجك مستوطنون منازل الفلسطينيين وأراضيهم في خربة خلة الضبع في مسافر يطا، جنوبي الخليل أيضاً.

واندلعت مواجهات بين المقاومين وقوات الاحتلال، خلال اقتحام جنوبي مدينة الخليل.
رقم : 1145609
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