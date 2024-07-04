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الخميس 4 تموز 2024 ساعة 09:50

الأمم المتحدة: فلسطينيون في غزة نزحوا 10 مرات على الأقل

الأمم المتحدة: فلسطينيون في غزة نزحوا 10 مرات على الأقل
وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أندريا دي دومينيكو، في مؤتمر صحفي في نيويورك، إن "المجتمع الإنساني يقدّر إجمالي عدد السكان في غزة في الوقت الراهن بنحو 2.1 مليون نسمة، مع الوضع في الاعتبار مقتل أكثر من 37 ألف شخص ومغادرة 110 آلاف للقطاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023".

وأضاف دومينيكو" أنهم "قدروا أن ما بين 300 إلى 350 ألف شخص ما زالوا في شمال غزة لا يستطيعون الانتقال إلى الجنوب".

وأوضح أن "9 من كل 10 أشخاص في غزة نزحوا مرة واحدة على الأقل، وفي بعض الحالات 10 مرات".

وأشار المسؤول الأممي، إلى أن "من نزحوا في اليومين الماضيين، عقب أوامر إخلاء إسرائيلية في خان يونس جنوبي القطاع، لا يضافون بالضرورة إلى رقم النازحين لأن كثيرين منهم نازحون بالفعل".

وأكد أنه "في كل مرة ينزح فيها الناس، فإنهم يضطرون إلى إعادة ضبط حياتهم بالكامل مرارا وتكرارا".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد 37 ألفا و953 شهيدا، وإصابة 87 ألفا و266 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
رقم : 1145627
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