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الخميس 4 تموز 2024 ساعة 09:57
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يتسلقون سطح البرلمان الأسترالي
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1145629
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نيويورك تايمز: بايدن وقف مع 'إسرائيل' في حربها ضد الأونروا وفاقم المجاعة بغزة
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