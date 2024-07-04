الجيش الأوكراني أكّد سحب قواته من حيّ في مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية

وقال الناطق باسم تجمع قوات خورتيتسيا المنتشر في المنطقة نازار فولوشين في تصريح تلفزيوني "قررت القيادة التراجع إلى مواقع أكثر أمانًا وجهوزية".



وأعلنت روسيا الأربعاء للمرة الأولى أنها سيطرت على حي في المدينة الاستراتيجية التي تحاول منذ أشهر السيطرة عليها لتحقيق اختراق حاسم في شرق أوكرانيا.



وسيسمح موقع المدينة المرتفع للمدافع الروسية باستهداف مدينة كراماتورسك المنجمية الكبيرة في منطقة دونيتسك والتي تشكل حامية للجيش الأوكراني على هذا الجزء من الجبهة.



وأوضح فولوشين أنّه "لم يعد مناسبا الاحتفاظ بحي كانال الذي دخل إليه العدو لأن ذلك يهدد حياة جنودنا وصحتهم".



ويواصل الجيش الروسي مهاجمة بقية أجزاء المدينة الواقعة على الجانب الآخر من القناة للاستيلاء عليها بالكامل على ما أضاف الناطق.