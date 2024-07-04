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الخميس 4 تموز 2024 ساعة 12:25

حزب الله يعلن اطلاق 200 صاروخ كاتيوشا على مواقع الاحتلال

حزب الله يعلن اطلاق 200 صاروخ كاتيوشا على مواقع الاحتلال
وجاء في بيان المقاومة الاسلامية ان الهجوم الجوي أتى استكمالا للرد ‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور. واستهدفت المقاومة الإسلامية تموضعًا مستحدثًا لجنود العدو الصهيوني في مستعمرة “‏كفربلوم” بصلية من صواريخ الكاتيوشا، ردًا على الاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور، والاعتداءات على القرى الجنوبية وخصوصًا بلدة شبعا وإصابة امرأة مدنية.

كما قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس بأكثر من 200 ‏صاروخ من مختلف الأنواع، مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا، ومقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح، ومقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن. ‏

هذا وأكد الإعلام العبري وقوع اصابات خطيرة في صفوف جنود الكيان إثر استهداف مركبة عسكرية، واضاف أن حزب الله هاجم مناطق الشمال بهجوم مشترك بالصواريخ وأكثر من 25 طائرة مسيرة، مشيرا الى إطلاق صفارات الإنذار في عكا وعماكيم قرب مدينة الناصرة، ومنطقة طبريا، وفي أكثر من 25 مستوطنة في الجليل الأعلى، الى جانب انقطاع الكهرباء في الجولان المحتل، واندلاع حرائق جديدة.

وفي وقت سابق اليوم قالت القناة الـ14 العبرية إن حزب الله هاجم لمدة ساعة، أهدافا للجيش الاسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة بهجوم مشترك بالصواريخ والطائرات بدون طيار.
***
1- استهداف مستعمرة “‏كفربلوم”:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏وردًا ‏على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة ‏وخصوصًا بلدة شبعا وإصابة امرأة مدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم ‏الخميس 04-07-2024 تموضعًا مستحدثًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة ‏كفربلوم بصلية من صواريخ الكاتيوشا. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 04-07-2024‏
‏27 ذو الحجة 1445 هـ

2- استهداف ثكنات “اييلايت” و”كاتسافيا” و”غاملا” و”يردن” وقاعدة نفح:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏وفي إطار الرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس بأكثر من 200 ‏صاروخ من مختلف الأنواع، مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا، ومقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح، ومقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 04-07-2024‏
‏27 ذو الحجة 1445 هـ

3- هجوم جوي بسرب من المسيرات على مواقع العدو
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏واستكمالًا للرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور، شنّت المقاومة الإسلامية يوم الخميس 04-07-2024 هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييليت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة ‏دادو، وقاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار، ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ‏ثكنة معاليه غولاني، والقاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 ايلانيا، ومقر لواء غولاني ‏ووحدة إيغوز في ثكنة شراغا.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 04-07-2024‏
‏27 ذو الحجة 1445 هـ
رقم : 1145682
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