عز الدين: العدوّ أعجز من أن يقوم بهجومٍ أو بعدوانٍ بريٍّ على لبنان

وأشار عزّ الدين، إلى "أننا مقتنعون بأن هذا الجيش الذي زُلزل في داخل هذا الكيان بات اليوم يُعاني من أزمة الإلتحاق وهو بحاجةٍ إلى عديدٍ ليلتحق بهذا الجيش وهذا ما أكّده كبار الجنرالات".



كلام النائب عزّ الدين جاء خلال الحفل التأبيني الذي أقامه "حزب الله" في بلدة شوكين لعنصره حسين محمد سويدان، حيث قال: "أصبحت الثقة بالجيش الإسرائيلي معدومة ولم يتمكّن الجيش في غزة من تحقيق أيٍّ من الأهداف".



ولفت عزّ الدين إلى أنّ "العدوّ يحاول أن يخرج بانتصارٍ وهميّ في حديثه عن المرحلة الثالثة من الحرب"، مضيفًا "إنّ وقف إطلاق النار في غزة تُحدده المقاومة وليس أيّ جانب آخر على الإطلاق، لذلك ما تقوله المقاومة الفلسطينية الموحدة في غزة هو ما نقبل ونرضى به".



وأشار عز الدين إلى أن "جبهات الإسناد في كافة محور المقاومة ستستند وترتكز في موقفها على موقف المقاومة في غزة لأن المقاومة تعرف ما تريد ولن تعطي العدوّ في السياسية ما خسره في الميدان لأنها لا تُقدّم تسهيلات له ولا هدايا وجوائز مجانية".



وذكر أنّ "المقاومة اليوم قوية وقادرة وتستطيع أن تفرض شروطها بما سيجعل الإسرائيلي والأميركي يخضعان لشروطها".