تونس وبوركينا فاسو توقّعان 8 اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة

وأشار بيان لوزارة الخارجية التونسية، أن هذا التوقيع "شهدته الجلسة الختامية لأعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين، التي عُقدت بالعاصمة البوركينية واغادوغو الاثنين والثلاثاء".

ولفت البيان إلى أن "وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، ونظيره البوركيني كاراموكو جان ماري تراوري، وقَّعا، مساء الثلاثاء، 8 اتفاقيات تعاون".

وتشمل الاتفاقيات، وفق الخارجية التونسية، "الاستثمار والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة".

وأضاف البيان أن "الوزيران رحبّا بالنتائج المنبثقة عن أشغال اللجنة، والتي ستساهم في إثراء الإطار القانوني بين البلدين، وتتيح فرصاً جديدة وواعدة لتعاون مثمر".

يشار إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة التونسية البوركينية هو الأول بينهما، منذ العام 2016، حيث نُظم على هامش دورتها الثامنة المنتدى الاقتصادي بين البلدين.

هذا ورحبّ عمّار بـعقد المنتدى الاقتصادي التونسي-البوركيني وبمخرجاته "وبالمشاركة الهامة في أشغاله من قبل الجانبين".

وشارك في المنتدى 10 رجال أعمال تونسيين، بينهم رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (نقابة أرباب العمل)، سمير ماجول، إلى جانب 90 رجل أعمال في بوركينا فاسو، حسب الخارجية التونسية.