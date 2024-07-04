تونس: توقيف رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري المعارض بتهمة "غسيل الأموال"

وأفادت إذاعة "موزاييك" المحلية، أنّ "قوات الأمن أوقفت لطفي المرايحي، بناء على مذكرة إيقاف بتهمة تبييض الأموال وتهريب الأموال خارج البلاد وفتح حسابات بنكية خارج تونس، دون ترخيص من البنك المركزي".

وأشارت الإذاعة إلى أنه "تم إلقاء القبض على المرايحي في ولاية نابل شمال شرقي تونس، وتم اقتياده إلى إدارة الشرطة القضائية بالعاصمة تونس".

وكان المرايحي قد أعلن في شهر نيسان/أبريل الماضي، عزمه الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلاً إن ترشّحه جاء بسبب "التدهور الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده البلاد".

كذلك، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس، أنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى "غياب شروط التنافس وسجن المعارضين السياسيين".