بوتين: الصراع المتنامي في قطاع غزة يهدد استقرار قارة أوراسيا

وقال بوتين خلال اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في "منظمة شنغهاي للتعاون" المنعقد في أستانا، اليوم الخميس، إن "الصراع المتنامي في قطاع غزة يهدد استقرار قارة أوراسيا".

وفي حديثه عن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، أكد بوتين أن التاريخ يظهر فشل المحاولات الفردية، ولا سيما الأميركية، في "فك العقدة الفلسطينية" داعياً إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة "التي تنص بوضوح على إنشاء دولتين مستقلتين وذات سيادة وتعايش سلمي بينهما".

وتناقش القمة الموسعة الـ24 لزعماء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، مبادرة بوتين لإقامة نظام أمني جديد في أوراسيا، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف.

كذلك، أكد الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف، أن القمة تدعو المجتمع الدولي إلى "البدء بحوار عالمي مفتوح، والقبول بنموذج أمني جديد وإنشاء بيئة اقتصادية عادلة وبذل الجهود اللازمة لحماية الكوكب من التلوث"

وفي هذا السياق، انطلقت في العاصمة الكازاخستانية أستانا، أمس الأربعاء، أعمال القمة الموسعة، والتي تعتبر غير مسبوقة من حيث عدد الدول المشاركة.

وبالإضافة إلى بوتين، سيحضر القمة زعماء ومسؤولون رفيعو المستوى، من 8 أعضاء دائمين آخرين هم: الصين والهند وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.

وتأسست المنظمة عام 2001 عبر الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي، وانضم لاحقاً إليها الهند وباكستان وإيران. ويأتي نحو نصف سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي للكوكب من دول هذه المنظمة.