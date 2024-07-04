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الخميس 4 تموز 2024 ساعة 14:13

الهلال الأحمر الفلسطيني: 96% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي

الهلال الأحمر الفلسطيني: 96% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي
وذكر الهلال الأحمر، في بيانه، إن 250 ألف شخص، يقطنون المناطق المهددة بالإخلاء في خان يونس ورفح، وأضاف أن النازحين مهددون بالإصابة بوباء الكوليرا من جراء تلوث مياه الشرب.
 
كما تعاني غالبية سكان قطاع غزة بنسبة تقارب الـ96%، من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب ما نقل الهلال الأحمر الفلسطيني.
 
من جهتها، أفادت الأمم المتحدة، أنّ نحو 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزّة، نزحوا لمرّةٍ واحدة على الأقل، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة. كما تمكّن ما يُقدّر بنحو 110 آلاف شخص، من مغادرة قطاع غزة إلى مصر، قبل إغلاق معبر رفح في أوائل أيار/مايو الماضي.
 
وتستمر حرب الإبادة البشرية الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم 267 على التوالي، راح ضحيتها أكثر من 37.953 بحسب البيان الأخير لوزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، أغلبهم من الأطفال والنساء.
 
وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 87.266 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
رقم : 1145702
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