الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 تموز 2024 ساعة 14:25

"رد حماس جيد.. لا نريد اتفاقاً": تضارب في آراء قيادات الاحتلال بشأن صفقة تبادل الأسرى

"رد حماس جيد.. لا نريد اتفاقاً": تضارب في آراء قيادات الاحتلال بشأن صفقة تبادل الأسرى
وأعربت الجهات الإسرائيلية التي تُريد التوصّل إلى صفقة تبادل أسرى عن غضبها، إزاء البيان الذي وزّعه أمس مكتب رئيس الحكومة على بعض الصحافيين، "ونشره ليبدو أنه من قبل مصادر أمنية".
 
كذلك، ذكرت الصحيفة أنّ كل الجهات الأمنية الإسرائيلية المعنية بالمفاوضات مع "حماس" تقول إنّها "لم تعلم بالإعلان الصادر عن مكتب نتنياهو على الإطلاق، ولم تتحدث عن أنّها وافقت عليه".
 
وعارضت هذه الجهات بشدّة رد حماس على الاقتراح الإسرائيلي، "وكأنّ لا جديد فيه"، مشيرين إلى أنّ "رد حماس جيد".
 
وكشفت موقع "يديعوت أحرنوت" أنّه عندما تمّ تسلّم رد "حماس"، قال مسؤولون رفيعو المستوى في المؤسسة الأمنية والعسكرية ​​عكس ما حاول بيان مكتب رئيس الوزراء أن ينسبه إليهم قبل ساعات قليلة. وذكّروا أنّ رد "حماس" يُمثّل خطوط جيدة يُمكن من خلالها إطلاق المفاوضات حول الصفقة.
 
وأشار البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء باسم "الموساد"، قبل تلقي رد "حماس"، إلى أنّ "الوسطاء نقلوا إلى فريق التفاوض تطرّق حماس إلى مُخطط صفقة الأسرى"، وأنّ "إسرائيل" تدرس هذا التطرّق وستُعيد جوابها إلى الوسطاء.
 
واليوم، كشف مصدر خاص للميادين، أنّ حركة "حماس" قدّمت تعديلاتها على الورقة الإسرائيلية الأخيرة "بما لا يمسّ القضايا الجوهرية"، مضيفاً أنّ حماس أبقت على مواقفها من تثبيت وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، وعودة النازحين إلى منازلهم.
 
وأمس، أعلنت حركة حماس، أنّ رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، أجرى خلال الساعات الأخيرة اتصالاتٍ مع الوسطاء في قطر ومصر، بشأن الأفكار التي تتداولها الحركة معهم، بهدف التوصل إلى اتفاق، يضع حداً للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مؤكدةً أنّها  تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية.
رقم : 1145703
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اعترافات خطيرة لشبكة التجسس الأمريكية والصهيونية في اليمن
اعترافات خطيرة لشبكة التجسس الأمريكية والصهيونية في اليمن
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية تجري في 21 ولاية أميركية
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية تجري في 21 ولاية أميركية
4 تموز 2024
تحديد مراكز الاقتراع لجولة الاعادة للرئاسيات الايرانية في العراق
تحديد مراكز الاقتراع لجولة الاعادة للرئاسيات الايرانية في العراق
4 تموز 2024
متضامنون مع الشعب الفلسطيني يتظاهرون أمام البرلمان في أستراليا
متضامنون مع الشعب الفلسطيني يتظاهرون أمام البرلمان في أستراليا
4 تموز 2024
المقاومة الفلسطينية تبارك باستشهاد القائد محمد ناصر: دوره كان محورياً خلال "طوفان الأقصى"
المقاومة الفلسطينية تبارك باستشهاد القائد محمد ناصر: دوره كان محورياً خلال "طوفان الأقصى"
4 تموز 2024
بوريل: سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي
بوريل: سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي
4 تموز 2024
العجز الأمريكي عن صد هجمات “أنصار الله” ضد السفن الإسرائيلية
العجز الأمريكي عن صد هجمات “أنصار الله” ضد السفن الإسرائيلية
3 تموز 2024
الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية
الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية
3 تموز 2024
مريم حسنين.. استقالة أول مسلمة وأصغر موظفة من الحكومة الأمريكية
مريم حسنين.. استقالة أول مسلمة وأصغر موظفة من الحكومة الأمريكية
3 تموز 2024
اليوم 271 على العدوان..شهداء بالضفة ونازحون يفترشون الطرق بخانيونس
اليوم 271 على العدوان..شهداء بالضفة ونازحون يفترشون الطرق بخانيونس
3 تموز 2024
الأمم المتحدة: السودان يواجه أسوأ انعدام أمن غذائي منذ 20 عاما
الأمم المتحدة: السودان يواجه أسوأ انعدام أمن غذائي منذ 20 عاما
3 تموز 2024
الاحتلال يغتال 4 مقاومين في مخيم نور شمس.. وفصائل المقاومة: ردنا سيكون مزلزلاً
الاحتلال يغتال 4 مقاومين في مخيم نور شمس.. وفصائل المقاومة: ردنا سيكون مزلزلاً
3 تموز 2024
ما الذي تبحث عنه روسيا في السودان ؟
ما الذي تبحث عنه روسيا في السودان ؟
2 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟