رئيس وزراء الصومال إلى العراق لبحث عدد من الملفات أبرزها الاقتصاد والأمن

وفي بيان له، أشار مكتب رئيس الوزراء الصومالي إلى أن "حمزة تلقى دعوة رسمية من نظيره العراقي السيد محمد شياع السوداني لزيارة العراق".

ووفق البيان، من المنتظر أن يلتقي رئيس وزراء الحكومة الفيدرالية الصومالية، حمزة عبدي بري، خلال تواجده في بغداد مع المسؤولين العراقيين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

كما سيناقش الزعيمان أيضاً التعاون الأمني والاقتصادي، ودفع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وفق مسؤولين متابعين، تعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة في تحسين العلاقات الدبلوماسية بين الصومال والعراق.