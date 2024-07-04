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الخميس 4 تموز 2024 ساعة 17:54

محافظ البنك المركزي الإيراني: على النظامين الماليين الروسي والإيراني العمل معاً

محافظ البنك المركزي الإيراني: على النظامين الماليين الروسي والإيراني العمل معاً
وقال المحافظ فرزين في المؤتمر الذي نظمه صنّاع السياسة النقدية الروس إن النظامين الماليين الروسي والإيراني يجب أن "يعملا معاً". وحثّ على الاستفادة من قدرات المؤسسات المالية الإقليمية، وأكد استعداد إيران تزويد روسيا بالتسهيلات الفنية اللازمة لعضوية روسيا في اتحاد المقاصة الآسيوي "ACU".
 
وأكد عزم البلدين على استخدام العملات المحلية في المعاملات الثنائية وتطوير التعاون المصرفي بين إيران وروسيا تجنباً للعقوبات المفروضة عليهما والحد من هيمنة الدولار الأميركي في المعاملات المالية الثنائية.
 
وفي هذا السياق اقترح فرزين أن تقوم مجموعة اقتصادات البريكس، التي انضمت إليها إيران هذا العام، بإنشاء نظام دفع بديل لبرنامج سويفت الأميركي. بالإضافة إلى تأسيس هيئة رقابية دولية مهمتها مكافحة غسيل الأموال، في نظام يشبه مجموعة العمل المالي "FATF"، وهي منظمة وصفها فرزين بأنها تتصرف "بشكل غريب للغاية".
 
وكانت مجموعة العمل المالي علقت في العام الماضي عضوية روسيا في المجموعة، فيما أدرجت إيران في "القائمة السوداء" لأعلى المخاطر الصادرة عن المجموعة منذ عام 2020. 
رقم : 1145728
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