الاحتلال يرتكب مزيداً من المجازر ضدّ المدنيين في قطاع غزة.. وعدد الشهداء يتجاوز 38 ألفاً

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر، وصل منها إلى مستشفيات القطاع، 58 شهيداً و179 مصاباً في الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت الوزارة أنّ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 38 ألف شهيد و87 ألفاً و445 مصاباً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأكدت الوزارة أنّ طواقم الإسعاف والدفاع المدني يواجهون صعوبات في الوصول إلى الضحايا الذين لا يزالون عالقين تحت الركام وفي الطرقات.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلنت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي، مقتل ضابط من لواء "غفعاتي"، وإصابة ضابط آخر وجندي بجروح خطرة، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال المعترف بهم إلى 678 حتى الآن منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وواصلت المقاومة الفلسطنية تصدّيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة، مكبّدة إياها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وذلك في إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية.