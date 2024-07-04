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الخميس 4 تموز 2024 ساعة 19:14
السعودية تبدي قلقها من خطر توسع الحرب في لبنان
وأبدى بن فرحان قلق السعودية للغاية من خطر توسع الحرب في لبنان قائلا:" لا نرى اي أفق سياسي".
رقم :
1145753
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أنصار الله: هجوم أميركي بريطاني على محافظة حجة غربي اليمن
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