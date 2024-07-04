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الخميس 4 تموز 2024 ساعة 20:54

محققاً إصابات مباشرة.. حزب الله يستهدف تجهيزات الاحتلال وجنوده في المطلة و"أدميت"

محققاً إصابات مباشرة.. حزب الله يستهدف تجهيزات الاحتلال وجنوده في المطلة و"أدميت"
و‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في ‏مستعمرة "أدميت" بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه ‏وأوقعوا من فيه بين قتيلٍ وجريح.‏
 
ونشرت المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف ثكنات وقواعد تابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وشمال فلسطين المحتلة.
 
وتأتي عمليات المقاومة دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
 
وفي وقتٍ سابق من اليوم الخميس، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع ‏بياض ‏بليدا بصاروخ بركان، كما تم استهداف موقع ‏المرج بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة مباشرة. ‏
 
وصباح اليوم، استهدفت المقاومة ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان ثقيل، وأصابوه إصابة ‏مباشرة حيث اندلعت فيه النيران ودمروا أجزاءً منه، وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة. ‏
 
وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الخميس، قصفها بأكثر من 200 ‏صاروخ، وبسربٍ من المسيرات عدّة مقار عسكرية للاحتلال.
 
وذكرت المقاومة في بيانها، أنّ هذه العمليات جاءت في إطار الرد على عملية الاغتيال في صور، والتي استهدف فيها قائد وحدة عزيز، الشهيد محمد نعمة ناصر.
رقم : 1145790
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