في اليوم 273 للعدوان.. شهداء وجرحى بقصف غزة وجباليا والاحتلال يقتحم قلقيلية

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر محلية تأكيدها، ارتقاء عدد من الشهداء إثر استهداف قوات الاحتلال منزلاً ماهولا في حي الدرج بمدينة غزة.



وذكرت المصادر أن خمسة شهداء ابينهم ثلاثة أطفال ارتقوا في استهداف لقوات الاحتلال على جباليا البلد.



وأشارت المصادر إلى أن مدفعية الاحتلال استهدف بيت لاهيا ومخيم النصيرات وسط القطاع.



قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

وفجر اليوم الجمعة ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات، وانتشرت في عدة أحياء وشوارع المدينة ، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل.



مستوطنون يطلقون النار صوب منازل ويعتدون على مواطنين بالخليل

من جهة اخرى، أطلق مستوطنون الرصاص الحي، مساء أمس الخميس، باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين، وهاجموا خيام المواطنين في بلدة دورا وقرية بيرين في الخليل.



وذكر مراسل (وفا)، ان مستوطنين من البؤرة الاستيطانية التي تم إقامتها حديثا في منطقة "خلة طه" جنوب غرب الخليل، أطلقوا الرصاص الحي صوب منازل المواطنين في منطقتي العابد والطبقة المحاذية لتلك البؤرة الاستعمارية، دون ان يبلغ عن اصابات في صفوف المواطنين.



وفي قرية بيرين شرقا، هاجم مستوطنون مسلحون يرتدون زي قوات الاحتلال الاسرائيلي خيام للمواطنين واعتدوا على من فيها من نساء وأطفال.



وقال رئيس مجلس قروي بيرن: ان المستعمرين هاجوا الخيام التي أقامها الأهالي لأصحاب المنازل التسعة التي هدمتها قوات الاحتلال صباح الخميس في القرية، واعتدوا على من فيها، ما ادى الى اصابة عدد من الأطفال والنساء برضوض، بالاضافة الى اعطاب اطارات بعض المركبات، قبل ان يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على مغادرة المكان.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت بالجرافات صباح الخميس، تسعة منازل ومنشة زراعية في القرية، مخلفة أكثر من تسع عائلات بلا مأوى.

