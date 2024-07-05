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الجمعة 5 تموز 2024 ساعة 07:59

ترامب يدعو بايدن لإجراء مناظرة رئاسية جديدة "دون قواعد"

ترامب يدعو بايدن لإجراء مناظرة رئاسية جديدة "دون قواعد"
واقترح ترامب، قائلا: "لدي إجابة على سؤال حول مدى كفاءة جو بايدن، غير النزيه. دعونا نجري مناظرة أخرى، ولكن هذه المرة دون قواعد. مناظرة شاملة، كلانا فقط على المنصة، نناقش مستقبل بلدنا".

ووفقًا لترامب، فإن التقييمات الضخمة للمناظرة الأولى تعني أن الشكل الجديد سيكون أكثر نجاحًا مع المشاهدين. وفي الوقت نفسه، سيسمح الأداء غير الخاضع للإشراف للمرشح الديمقراطي بالإجابة على الأسئلة الصعبة بشكل كامل وتبديد جميع شكوك مؤيديه والناخبين حول قدراته. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر ترامب هذا الشكل اختبارًا كبيرًا لنفسه.

وقبل ذلك، أرجع بايدن فشله في المناظرة السابقة إلى الإرهاق، فقد أشار إلى أنه على الرغم من أسبوع من الاستعدادات غير العلنية قبل المناظرة، إلا أن رحلاته السابقة إلى أوروبا استهلكت الكثير من طاقته، وأنه "كاد أن ينام" في هذا الحدث، بحسب قوله.

واعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "أخفق"، بعد أن أثارت مناظرته الرئاسية الأولى ضد منافسه وسلفه، دونالد ترامب، القلق بين مؤيديه.

واستولى الذعر على الديمقراطيين بعد المناظرة الرئاسية التلفزيونية الأولى، الأسبوع الماضي، وزادت التكهنات الداخلية حول إيجاد مرشح بديل قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، نتيجة لاستطلاعات الرأي التي أظهرت تقدما واسعا لترامب.

وحاولت حملة بايدن بكل جهدها طمأنة المتبرعين الديمقراطيين والناخبين بأن أداء الرئيس الأمريكي ضد ترامب، كان "حادثًا عرضيًا"، وليس ضربة قاضية لآماله في الفترة المقبلة.
رقم : 1145845
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