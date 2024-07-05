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الجمعة 5 تموز 2024 ساعة 08:01

بايدن يعترف بفشله في المناظرة مع ترامب

بايدن يعترف بفشله في المناظرة مع ترامب
وقال بايدن في حديث للمذيع إيرل إنغرام، يوم الخميس: "الحقيقة أنني فشلت. ارتكبت خطأ".

وفي وقت سابق كان بايدن يرجع أداءه الضعيف في المناظرة إلى الإرهاق بعد عدة زيارات لأوروبا قام بها خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن أداء بايدن في المناظرة تسبب بحالة من الذعر والفوضي في معسكر الديمقراطيين، حيث صدرت دعوات له للانسحاب من السباق الرئاسي، لكن البيت الأبيض وجو بايدن نفسه أكدا أن ذلك لن يحصل.

وجرت المناظرة الأولى بين بايدن وترامب يوم 27 يونيو الماضي. ومن المقرر أن تجري الجولة المقبلة في 10 سبتمبر، أي بعد ترشيح بايدن رسميا لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.
رقم : 1145846
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