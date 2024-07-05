الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 تموز 2024 ساعة 08:42

وزير الدفاع البريطاني: سيتم تشكيل حكومة جديدة صباح اليوم التالي للانتخابات

وزير الدفاع البريطاني: سيتم تشكيل حكومة جديدة صباح اليوم التالي للانتخابات
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن شابس، قوله: "من الواضح الليلة أن بريطانيا ستشهد تشكيل حكومة جديدة في الصباح".

وذكرت الهيئة، استنادًا إلى بيانات من اللجنة الانتخابية البريطانية، أن شابس، مرشح حزب المحافظين عن دائرته الانتخابية في ويلوين هاتفييلد، قد فقد مقعده البرلماني بـ 16,078 صوتًا لصالح مرشح حزب العمال أندرو لوين، الذي حصل على 19,877 صوتًا.

ويتجه حزب العمال لتحقيق انتصار ساحق في الانتخابات البرلمانية في المملكة المتحدة، وتأمين 410 مقاعد في مجلس العموم المكون من 650 مقعدًا، بينما من المتوقع أن يأتي حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في المركز الثاني بـ 131 مقعدًا فقط، وفقًا لاستطلاع النتائج الأولية.

ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة "إيبسوس" البريطانية، فإن "حزب العمال البريطاني تصدر الانتخابات البرلمانية وفاز بـ 410 من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم مقابل 131 مقعدًا للمحافظين".

وكشف الاستطلاع أن الديمقراطيين الليبراليين احتلوا المركز الثالث في الانتخابات العامة البريطانية بـ 61 مقعدًا مقابل 13 مقعدًا لحزب الإصلاح.

يشار إلى أنه إذا كان الاستطلاع صحيحًا، فسوف يؤمن حزب العمال أغلبية في مجلس العموم، منهياً 14 عامًا من حكم المحافظين، ومن المرجح أن يخلف زعيم حزب العمال كير ستارمر ريشي سوناك في منصب رئيس الوزراء.
 
رقم : 1145858
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
قاليباف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
الجامعة العربية تدرس اتخاذ هذه الخطوات ضد كيان الاحتلال..
الجامعة العربية تدرس اتخاذ هذه الخطوات ضد كيان الاحتلال..
5 تموز 2024
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
5 تموز 2024
قائد الثورة: على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم الامر ويكون لدينا رئيس غداً
قائد الثورة: على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم الامر ويكون لدينا رئيس غداً
5 تموز 2024
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية
5 تموز 2024
كنعاني: علينا جميعا الحضور عند صناديق الاقتراع من أجل تكريس اقتدار إيران العزيزة
كنعاني: علينا جميعا الحضور عند صناديق الاقتراع من أجل تكريس اقتدار إيران العزيزة
5 تموز 2024
بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية في الخارج
بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية في الخارج
5 تموز 2024
اعترافات خطيرة لشبكة التجسس الأمريكية والصهيونية في اليمن
اعترافات خطيرة لشبكة التجسس الأمريكية والصهيونية في اليمن
4 تموز 2024
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية تجري في 21 ولاية أميركية
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية تجري في 21 ولاية أميركية
4 تموز 2024
تحديد مراكز الاقتراع لجولة الاعادة للرئاسيات الايرانية في العراق
تحديد مراكز الاقتراع لجولة الاعادة للرئاسيات الايرانية في العراق
4 تموز 2024
متضامنون مع الشعب الفلسطيني يتظاهرون أمام البرلمان في أستراليا
متضامنون مع الشعب الفلسطيني يتظاهرون أمام البرلمان في أستراليا
4 تموز 2024
المقاومة الفلسطينية تبارك باستشهاد القائد محمد ناصر: دوره كان محورياً خلال "طوفان الأقصى"
المقاومة الفلسطينية تبارك باستشهاد القائد محمد ناصر: دوره كان محورياً خلال "طوفان الأقصى"
4 تموز 2024
بوريل: سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي
بوريل: سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي
4 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟