إصابة ستة أشخاص في قصف أوكراني على مقاطعة كراسنودار الروسية

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كوندراتيف قوله عبر تطبيق “تلغرام” اليوم: “إن القوات المسلحة الأوكرانية نفذت هجوما بطائرة مسيرة على البلدة.. ووفقاً للمعلومات الأولية فقد أصيب ستة أشخاص بينهم طفلان في الهجوم، وتم نقلهم إلى المستشفى، كما تضرر مبنى سكني من ثلاثة طوابق نتيجة الهجوم.. حيث تم إخلاؤه وإنشاء مركز إيواء مؤقت لجميع من يحتاجون إليه.



وأضاف كوندراتيف: إن “محطة طاقة تزود جزءا كبيرا من البلدة تعرضت لأضرار، وإن عمليات الإصلاح قيد التنفيذ”.



وكان ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة أصيبوا في قصف أوكراني أمس على منزل في قرية نوفوستروفكا فتورايا بمقاطعة بيلغورود.