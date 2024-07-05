موسكو تتهم مقاتلة غربية بالاقتراب إلى حد الخطر من طائرة روسية فوق سوريا

وقالت الوكالة نقلاً عن الجيش الروسي إنّ "الطيّار الروسي تمكّن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنّب الاصطدام".



بدوره، كشف نائب مدير مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بوبوف، أمس الخميس، أنّ :الحادث وقع خلال الفترة بين الساعة 9:44 و9:51 بتوقيت موسكو، يوم 3 يوليو فوق منطقة التنف في محافظة حمص السورية".



وأضاف أنّ "الطائرة الروسية كانت تُنفّذ تحليقاً روتينياً، وأنّ الطيار الروسي أظهر مهارة عالية من أجل تجنب الاصطدام".



وذكر المركز الروسي أنّه "رصد 12 انتهاكاً من قبل طائرات التحالف في منطقة التنف خلال 24 ساعة الأخيرة".



يُشار إلى أنّ ما يسمى"التحالف الدولي" يستمر في انتهاك المجال الجوي السوري من خلال مسيراته أو طائراته الحربية، وذلك منذ بداية تدخله في الحرب ضد سوريا.



وتقيم قوات الاحتلال الأميركي في الأراضي السوريّة 24 قاعدة عسكرية و4 نقاط، تتمركز جلّها في منطقة شرقي الفرات والبادية السورية.

