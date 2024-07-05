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الجمعة 5 تموز 2024 ساعة 10:33

4 شهداء وإصابات خطيرة خلال عدوان الاحتلال على جنين

4 شهداء وإصابات خطيرة خلال عدوان الاحتلال على جنين
وأفاد مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وسام بكر لـ"وفا"، بوصول جثامين أربعة شهداء إلى المستشفى، وإصابة بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات احتلال مسيّرة لمجموعة من الشبان قرب "دوار العودة" في مخيم جنين.

وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المدينة وحاصرت منزل المواطن أحمد مروان جمعة الغول في "حرش السعادة" غرب المدينة، قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة من شارعي "حيفا" و"الناصرة".

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مراسلها بأن قوات الاحتلال قصفت المنزل المحاصر بقذائف "أنيرجا" وأطلقت صوبه الرصاص الحي، وطالبت بمكبرات الصوت أحد الشبان بتسليم نفسه، كما نشرت قناصتها على أسطح المنازل.

وأظهرت مقاطع فيديو، دخانا يتصاعد من المنزل المحاصر بعد اشتعال النيران فيه جراء القصف.

وأضاف مراسل (وفا)"، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر في "حرش السعادة"، وعند أطراف مخيم جنين، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وأشار إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق داخل مخيم جنين وفي المدينة نتيجة استهداف قوات الاحتلال محوّل الكهرباء بالرصاص.
رقم : 1145871
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