الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 تموز 2024 ساعة 12:43

خطيب جمعة طهران: الانتخابات من أهم مظاهر المسؤولية الاجتماعية

خطيب جمعة طهران: الانتخابات من أهم مظاهر المسؤولية الاجتماعية
وقال حجة الإسلام "محمد جواد حاج علي أكبري" في خطبة الجمعة اليوم:

تعتبر الانتخابات من أهم مظاهر المسؤولية الاجتماعية المبنية على منطق القرآن الكريم وأضاف ترتبط بعض الأمور بحياة المجتمع بأكمله وهوية الأمة الإسلامية ومبدأ حياتها، وفي أدبيات القرآن الكريم تسمى هذه الأمور بالأمر الشامل والجامع.

واستطرد قائلا: إن حياة الأمة الإسلامية وعزتها الوطنية وسمعتها وبناء أسس القوة في النظام الإسلامي أمر شامل وجامع، وعلى الجميع المشاركة والقيام بدور فيه.

وأوضح: المشاركة في المسيرات والحروب والانتخابات هي أمثلة على المشاركة في الأمر الجامع والشامل ويعتبر حضور الشعب حاسما وسر البقاء والتقدم في الأنظمة التي تتشكل على أساس حضور الشعب و إن النظام السياسي في الإسلام يقوم على حضور الشعب وإرادته وتعاونه.

وقال حجة الإسلام "محمد جواد حاج علي أكبري" في خطبة الجمعة اليوم: تعتبر الانتخابات من أهم مظاهر المسؤولية الاجتماعية المبنية على منطق القرآن الكريم وأضاف ترتبط بعض الأمور بحياة المجتمع بأكمله وهوية الأمة الإسلامية ومبدأ حياتها، وفي أدبيات القرآن الكريم تسمى هذه الأمور بالأمر الشامل والجامع.

واستطرد قائلا: إن حياة الأمة الإسلامية وعزتها الوطنية وسمعتها وبناء أسس القوة في النظام الإسلامي أمر شامل وجامع، وعلى الجميع المشاركة والقيام بدور فيه.

وأوضح: المشاركة في المسيرات والحروب والانتخابات هي أمثلة على المشاركة في الأمر الجامع والشامل ويعتبر حضور الشعب حاسما وسر البقاء والتقدم في الأنظمة التي تتشكل على أساس حضور الشعب وإن النظام السياسي في الإسلام يقوم على حضور الشعب وإرادته وتعاونه.
رقم : 1145885
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المرشح مسعود بزشكيان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
المرشح مسعود بزشكيان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
المرشح سعيد جليلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
المرشح سعيد جليلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
5 تموز 2024
العميد حاجي زادة: مشاركة الشعب في الإنتخابات ستعزز اقتدار وقوة إيران
العميد حاجي زادة: مشاركة الشعب في الإنتخابات ستعزز اقتدار وقوة إيران
5 تموز 2024
قاليباف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
قاليباف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
5 تموز 2024
الجامعة العربية تدرس اتخاذ هذه الخطوات ضد كيان الاحتلال..
الجامعة العربية تدرس اتخاذ هذه الخطوات ضد كيان الاحتلال..
5 تموز 2024
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
5 تموز 2024
قائد الثورة: على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم الامر ويكون لدينا رئيس غداً
قائد الثورة: على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم الامر ويكون لدينا رئيس غداً
5 تموز 2024
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية
5 تموز 2024
كنعاني: علينا جميعا الحضور عند صناديق الاقتراع من أجل تكريس اقتدار إيران العزيزة
كنعاني: علينا جميعا الحضور عند صناديق الاقتراع من أجل تكريس اقتدار إيران العزيزة
5 تموز 2024
بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية في الخارج
بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية في الخارج
5 تموز 2024
اعترافات خطيرة لشبكة التجسس الأمريكية والصهيونية في اليمن
اعترافات خطيرة لشبكة التجسس الأمريكية والصهيونية في اليمن
4 تموز 2024
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية تجري في 21 ولاية أميركية
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية تجري في 21 ولاية أميركية
4 تموز 2024
تحديد مراكز الاقتراع لجولة الاعادة للرئاسيات الايرانية في العراق
تحديد مراكز الاقتراع لجولة الاعادة للرئاسيات الايرانية في العراق
4 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟