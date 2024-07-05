كنعاني: مشاركة الإيرانيين في الخارج في الجولة الثانية من الانتخابات ازدادت مقارنة بالأسبوع الماضي

وفي تصريح للصحفيين قال كنعاني اليوم الجمعة: بحسب التقارير التي قدمها السفراء ورؤساء الممثليات الإيرانية في الخارج حتى الآن، فإن مستوى استقبال المواطنين في هذه الفترة من الانتخابات كانت رائعة.



وتابع: كما تشير هذه التقارير الى ان مشاركة الإيرانيين في الانتخابات جيدة حتى الآن ولم تكن هناك أي مشكلة خاصة، وكما ذكرنا، نتوقع زيادة مشاركتهم في الجولة الثانية للانتخابات.



واوضح كنعاني أن المشاركة الرائعة للشعب في الانتخابات ستزيد من قوة البلد على الساحتين الإقليمي والدولي قائلا: إن شاء الله مشاركة الشعب الرائعة في الانتخابات ستفتح فصلاً جديداً في تعزيز اقتدار وقوة البلاد.



وذكر أن الشهيد أمير عبداللهيان كغيره من شهداء الوطن الأعزاء كان دائما مهتما بعزة الوطن واستشهد في طريق تحقيق هذه العزة.



ولفت الى ان مشاركة الشعب في الانتخابات تزيد من شرف البلاد، وننصح الشعب أن يشارك بحماس في الانتخابات، مضيفا: ان قائد الثورة الإسلامية كان حاضرا في هذه الساحة منذ الدقائق الأولى من بدء التصويت.



وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الانتخابات تحت مجهر وسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك وسائل الإعلام المتعلقة بالاستكبار، مشيرا: إن شاء الله، سيخلق الشعب الإيراني العزيز مرة أخرى الكرامة والشرف من أجل الوطن من خلال مشاركتهم بحماس في الانتخابات.