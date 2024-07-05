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الجمعة 5 تموز 2024 ساعة 12:50

بعد الإدلاء ببيان.. سوناك يعتزم الاستقالة رسمياً

بعد الإدلاء ببيان.. سوناك يعتزم الاستقالة رسمياً
وجاء في البيان أن رئيس الوزراء المنتخب حديثاً كير ستارمر سيلتقي الملك تشارلز في قصر بكنغهام، قبل أن يلقي كلمة في داوننغ ستريت في حوالي الساعة 1120 بتوقيت غرينتش.

حقّق حزب العمّال البريطاني انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الخميس، لينهي بذلك 14 عاما متتالية من حكم المحافظين ويفتح أبواب "داونينغ ستريت" أمام زعيمه كير ستارمر.

وسيتمتع حزب العمال البريطاني بالغالبية المطلقة في البرلمان البريطاني المقبل، وفق النتائج الأولية.

وفاز حزب العمال البريطاني بقيادة كير ستارمر بالأغلبية في الانتخابات العامة. وبلغ عدد المقاعد المحسومة لحزب العمال 409 مقاعد من مجموع 650، حتى الآن مقابل 115 فقط لحزب المحافظين، و70 مقعداً للديمقراطيين الأحرار، و33 مقعداً لبقية الأحزاب. وبذلك يكون حزب العمال قد زاد مقاعده بنحو 210 مقاعد، فيما فقد المحافظون 247، وزاد الديمقراطيون الأحرار من مقاعدهم بـ62، فيما فقد حزب استقلال اسكتلندا (SNP)، 38 مقعداً ليحصل هذه الدورة على 8 مقاعد فقط حتى الآن.
رقم : 1145888
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